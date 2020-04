Facebook

Rita Kaltschütz, Friseurmeisterin in St. Veit, vermisst ihre Arbeit © KK/PRIVAT

Wenn Geschäfte bis 400 Quadratmeter nach Ostern aufsperren können, dann gilt das für dienstleistende Betriebe nicht.

Friseurin Rita Kaltschütz aus St. Veit ist eine davon. Zurzeit bemüht sie sich um ihr Geschäft in alle Richtungen. Sie bietet auf ihrer Facebook-Seite Produkte zur Bestellung an und macht auch bei der Gutscheinaktion der Gemeinschaft "Innenstadt lebt" in St. Veit mit, die von Thomas Pichler und Thomas Canori von der St. Veiter Werbeagentur „Company Lifting“ ins Leben gerufen wurde. Diese ist für Kaltschütz auch eine zusätzliche Werbemöglichkeit, und die Aktion kommt bei ihren Kunden sehr gut an. "Sie ist sehr hilfreich und die Gutscheine sind ja nicht nur für Haarschnitte verwendbar, sondern auch für Naturkosmetik und andere Pflegeprodukte wie Shampoos. Die kann ich verschicken", so Kaltschütz.