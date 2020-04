Regional kaufen Regionales vom Spar-Markt Köhler in Feldkirchen

Der Spar-Markt Köhler in der 10.-Oktober-Straße 17 in Feldkirchen bietet auch zahlreiche regionale Produkte sowie Fair-Trade-Waren an.

Der Spar-Markt Köhler in der 10.-Oktober-Straße 17 in Feldkirchen verfügt über eine eigene Backbox sowie auch einen Platten- und Partyservice. In seinem Geschäft bietet Inhaber Josef Köhler aber auch zahlreiche regionale Produkte sowie Fair-Trade-Waren an. Für alle, die derzeit auf das Einkaufengehen verzichten müssen, gibt es auch einen Zustellservice bis vor die Haustüre. Die Kunden können mit Bargeld bezahlen, so informiert man.

E-Mail: josef.koehler@sparmarkt.at