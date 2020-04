Liebenfels Sallinger Bau ist 60, Seniorchef 100 Jahre alt

Zwei Jubiläen im Familienbetrieb in Liebenfels. Ans Feiern dachte man allerdings in Corona-Zeiten nicht.

Firmenchef Franz Sallinger mit Gattin Sabine im Firmenstandort in Liebenfels. © Gert Köstinger

Am 2. April wurde Franz Sallinger senior aus Liebenfels 100 Jahre alt. An eine Feier dachte der Baumeister allerdings in Corona-Zeiten nicht. Trotzdem erreichten viele Glückwünsche den Jubilar, der seit zehn Tagen in einem Pflegeheim betreut wird.