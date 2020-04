Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der Storch wacht nun wieder über die Tiebelstadt © Schusser

Am Freitagnachmittag wurde ein ganz besonderer Gast in der Tiebelstadt gesichtet - der Osterstorch ist gelandet. Pünktlich acht Tage vor Ostern ist er nach Feldkirchen, in seine alte Heimat zurückgekehrt. Der Storch wird jedes Jahr um die Osterzeit gesichtet, wenn er sein altes Nest wieder bezieht.