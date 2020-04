Regional kaufen Produkte von der Bergkäserei in St. Urban gibt es jetzt auch per Mausklick

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Familie Höfer veredelt Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch. Die Produkte sind neben dem neuen Online-Shop auch samstags in St. Veit und Feldkirchen an den Wochenmärkten erhältlich.

Christoph Höfer bei der Käseproduktion © KK/Elias Jerusalem

Am Hof der Familie Höfer in St. Urban wird Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch veredelt. Neu ist, dass die vielfach ausgezeichneten Produkte nun auch über einen Onlineshop erworben werden können. An der Kasse können sich die Kunden entscheiden, ob sie die Bestellung selbst abholen möchten, oder ob es einen Versand, der gilt österreichweit, geben soll.