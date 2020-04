Andreas Fugger„Die Menschen halten sich an die Maßnahmen“

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Stadtrat Andreas Fugger ist Zivilschutzreferent der Stadtgemeinde Feldkirchen © Manfred Schusser

Herr Fugger, Sie sind Stadtrat und auch Zivilschutzreferent der Stadt Feldkirchen. Wie ist die Situation rund um Corona derzeit in der Stadt?

Andreas Fugger: Derzeit schaut es in Feldkirchen sehr gut aus. Die Leute halten sich weitgehend an die vom Bund verordneten Maßnahmen.