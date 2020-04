Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Bezirk sind derzeit acht Personen an Corona erkrankt © AP

Am Mittwochvormittag gab es im Bezirk Feldkirchen noch elf Personen, die an Corona infiziert waren, am Mittwochmittag "nur" mehr acht. Grund für diesen "Schwund" sind aber nicht Menschen, die wieder genesen sind, sondern, dass diese anderen Bezirken zugerechnet werden. "Eine der Infizierten ist eine Studentin. Diese hat angegeben, dass sie sich an ihrem Studienort Wien in Quarantäne begibt. Zwei weitere sind stationär im Klinikum in Klagenfurt. Deshalb werden sie von der Statistik her Klagenfurt zugerechnet", sagt der Feldkirchner Bezirkshauptmann Dietmar Stückler.