Streit um Ansiedlung eines „Escape Rooms“ eskaliert: Betretungsverbot für Verein, der Liebenfelser Burg seit 2019 revitalisiert. Verein will sich auflösen, Pfarrgemeinderatschef tritt zurück.

Der Verein „Pulster Dorfleben aktiv“ hat vor rund einem Jahr mit der Bewirtschaftung der Burg begonnen © Gert Köstinger

Mit 1. April darf der Verein „Pulster Dorfleben aktiv“ die Burgruine Liebenfels nicht mehr betreten. „Aufgrund von Differenzen haben wir das am 8. Mai 2019 geschlossene unentgeltliche Prekarium widerrufen“, so Rechtsanwalt Gabriel Goess, dessen Familie im Besitz der Ruine ist.

Seit dem Vorjahr kümmert sich der Verein um die Revitalisierung der Burgruine, hat dafür auch viel Geld in die Hand genommen.