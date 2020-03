Facebook

Die Kernaussage der Beraterinnen: Wir sind für euch da! © Susanne Laggner-Primosch

Häusliche Isolation und Quarantäne, Unsicherheit in der Arbeitswelt, Lagerkoller im Home-Office, enges Zusammensein in der Familie - die ganze Welt scheint derzeit etwas aus den Fugen geraten zu sein – da braucht man schon den eigenen Krisenmanager. Doch wie kann ich diesen aktivieren, meine eigenen Kraftquellen finden? Unterstützung bieten in diesen Fällen die Beraterinnen der Feldkirchner Beratungsstelle "Lichtblick". Diese haben in der derzeitigen Situation die Beratungszeiten ausgedehnt, aber auch um eine Akutberatung erweitert. Die Beraterinnen sind in Akutfällen ab sofort von Montag bis Samstag, jeweils von 9 bis 18 Uhr, per Telefon oder in weiterführenden Beratungen zu vereinbarten Terminen per Telefon oder Videotelefon erreichbar.