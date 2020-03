Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

An Bedürftige werden Lebensmittel im "Sozialkisterl" verteilt. Die Bestellungen werden Mittwoch und Samstag bis 14 Uhr entgegengenommen und noch am jeweils selben Tag geliefert.

Gemüse, Obst und mehr kommt in Feldkirchen künftig im Sozialkisterl © Hoffmann

Jeder der aufgrund der jetzigen Situation nicht gut über die Runden kommt oder bisher schon das Foodsharing und die "Team Österreich"-Tafel des Roten Kreuzes in Feldkirchen in Anspruch genommen hat, hat nun die Möglichkeit, sich ein „SOKI“ Sozialkisterl liefern zu lassen. Die Lebensmittel werden von den Kooperationspartnern Foodsharing, Team Österreich-Tafel und dem Verein Together zur Verfügung gestellt. Unterstützt wird die Aktion vom Sozialreferat der Stadtgemeinde Feldkirchen und der Facebook-Gruppe "Corona Feldkirchen + Bezirk - Hilfe & Infos".