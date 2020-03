Eine Flüchtlingsankunft im Verteilerzentrum in Ossiach sorgt für Aufregung in der Bevölkerung. Land verweist auf "gewohnten Ablauf unter hohen Sicherheitsvorkehrungen". Unklarheit zu Quartier in Villach-Langauen.

Im Verteilerzentrum in Ossiach kamen bereits erste Flüchtlinge an © APA/GERT EGGENBERGER

Das Foto einer Flüchtlingsankunft im Verteilerzentrum in Ossiach verbreitet sich im Internet viral - und sorgt für große Beunruhigung in der Bevölkerung. Das Bild zeigt Personen, die auf dem Weg in das Gebäude sind, indem seit 2016 Flüchtlinge aus ganz Österreich untergebracht werden. Das Land Kärnten bestätigt: "Das Quartier ist seit 2016 durchgehend in Betrieb und wird auch in Zeiten von Corona belegt. Die Grundversorgung läuft weiter, allerdings unter hohen Sicherheitsvorkehrungen", sagt Barbara Roschitz, Flüchtlingsbeauftragte des Landes. Aktuell befinden sich in Ossiach 120 Personen. "Das ist kein Höchststand, wir haben dort eine Kapazität von 150 Personen und sind unterschiedlich stark belegt", so Roschitz.