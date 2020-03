Facebook

Die Kirchenbänke bleiben während der Messen bis auf weiteres leer © lagom - Fotolia

In Zeiten wie diesen, in denen Verunsicherung um sich greift und der Halt fehlt, bleibt kein Stein auf dem anderen. Auch die Pfarrgemeinden sind von der Corona-Krise betroffen, denn aufgrund des derzeitigen Verbots von Menschenansammlungen dürfen Gottesdienste nur in Abwesenheit der Gläubigen gefeiert werden. Selbst bei Begräbnissen ist die Anzahl der teilnehmenden Personen auf fünf, inklusive des Pfarrers, beschränkt. Damit das soziale Netzwerk dennoch erhalten bleibt und die Menschen seelische Unterstützung bekommen, gibt es in den Pfarrgemeinden im Bezirk St. Veit verschiedenste Angebote.