Getestet Zahl der Corona-Fälle im Bezirk binnen weniger Stunden verdoppelt

Nach einem 58-Jährigen, der am Samstag positiv getestet wurde, gab Ministerium am Sonntag zweiten Fall im Bezirk bekannt. Frau hat sich infiziert. Am Montag gab es weiteren positiven Test, am Dienstag kamen gleich drei neue dazu.