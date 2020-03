Kleine Zeitung +

Getestet Dritte Corona-Erkrankung im Bezirk Feldkirchen bestätigt

Nach einem 58-Jährigen, der am Samstag positiv getestet wurde, gab Ministerium am Sonntag zweiten Fall im Bezirk bekannt. Frau hat sich infiziert. Am Montag gab es nächsten positiven Test.