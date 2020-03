Am Samstag wurde ein 58-jähriger Mann aus Feldkirchen positiv auf das Corona-Virus getestet. In St. Veit gibt es drei bestätigte Fälle.

Mehr als 18.000 Testungen wurden in Österreich bislang durchgeführt © APA/AFP/POOL/DANNY LAWSON

Mit Samstag, 21. März, gibt es österreichweit (Stand 15 Uhr) 2814 bestätigte Corona-Erkrankungen. In Kärnten sind es mittlerweile 83 Erkrankte. Diese teilen sich mittlerweile auf alle Bezirke des Landes auf - denn am Samstag wurde auch die erste Person in Feldkirchen positiv getestet. Feldkirchen war bislang der einzige Bezirk in Kärnten, der keinen Krankheitsfall aufgewiesen hat.