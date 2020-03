Kleine Zeitung +

Kärntner des Tages Michael Triebel setzt in seiner Großküche auf ein Umdenken

Michael Triebel leitet die „Küche:Waiern“ in Feldkirchen und versorgt damit 3500 Menschen in ganz Kärnten. Sein Team lässt der Manager der Großküche jetzt in drei Gruppen arbeiten.