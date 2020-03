Facebook

Spar-Kaufmann Karlheinz Warmuth mit seinen Mitarbeiterinnen, denen er großen Dank zollt © KK/PRIVAT

Kleine Orte, großes Engagement: Im Gemeindeamt Gnesau werden in Zeiten der Corona-Bedrohung jetzt Hilfsangebote koordiniert. „Bei uns wird von drei Stellen aus geliefert“, so eine Mitarbeiterin. Der Gasthof Kirchenwirt kocht Menüs zum Mitnehmen, bei Spar Warmuth liefert man Ware auch an jene, die nicht selbst einkaufen können. „Wir sind bereit, bei Zustellungen zu helfen“, sagt Annalena Stampfer von der Landjugend Gnesau. Auch weitere Menschen im Ort haben Hilfe zugesagt.

Karlheinz Warmuth hält mit seinem Team im Spar-Markt die Stellung, was die Versorgung der Menschen betrifft. „Es haben sich Leute gemeldet, die mit Einkaufslieferungen fahren würden“, sagt Warmuth. © KK Prinzipiell helfe man sich in den Familien selbst. Aber es gebe auch ältere Leute, die anrufen, wenn sie etwas brauchen, so Warmuth. Im Geschäft ist die Arbeit momentan sehr stressig, deswegen ist Warmuth dankbar für die Hilfe. Dankbar ist der Kaufmann auch für seine Mitarbeiterinnen. „Man muss wirklich ein Danke sagen, dass sie da sind.“ Gnesau nutzt aber auch das Angebot eines Lieferservice von Nockfleisch Patergassen für jene, die selbst nicht einkaufen können und keine Hilfe haben. Nockfleisch liefert von Fleisch, Wurst bis hin zu Nudeln, Milchprodukten, Brot und Eiern Ware direkt zu den Menschenrr. Die Produkte kommen von drei Nockfleisch-Betrieben. Per Anruf oder über ein Bestellformular können Grundnahrungsmittel für zwei Liefertage – Mittwoch und Freitag – vor die Haustüre bestellt werden. "Wir legen die Ware vor die Haustür", heißt es etwa in einem Video, das es zu dieser Aktion auf der Facebookseite von Nockfleisch gibt." Die Mitglieder der Landjugend Gnesau sind bereit, bei Zustellungen in ihrer Heimat zu helfen, © KK/PRIVAT Auch Himmelberg kann für die Versorgung seiner älteren Bürger auf Freiwillige zurückgreifen, die den örtlichen Nahversorger Spar Slivsek unterstützen. „Das Geschäft stellt Lebensmittel mit einem eigenen Team zu“, erklärt Bürgermeister Heimo Rinösl. Sollte man aber damit nicht zurande kommen, sind Freiwillige da. Auch in Ebene Reichenau koordiniert die Gemeinde Einkaufszustellungen. Vom Spar Maierbrugger aus stellt Taxi Ebeneder aus Patergassen zu, die Gemeinde zahlt die Fahrten. Dietmar Rauter, Bürgermeister von St. Urban kann ebenfalls auf Freiwillige zählen. Zwar liefert der Spar-Markt im Ort. „Wenn die aber nicht alles schaffen, haben Freiwillige Hilfe zugesagt.“ Sie kommen etwa vom "Forum St. Urban“ und der Landjugend. Mit einem Postwurf informierten Petritz und Perchtold die Menschen: Gemeindebedienstete stellen Einkäufe zu Foto © KK/PRIVAT In Steuerberg laufen die Fäden bei der Gemeinde und dem Sozialausschuss zusammen. Der Spar-Markt stellt zu, Gemeindebedienstete helfen als Fahrer. „Auch unser Arzt hat offen“, ist Bürgermeister Karl Petritz erleichtert, dass die Versorgung stimmt. Amtsleiter Jürgen Perchtold hat derzeit eine „Doppelfunktion“, wenn nötig, fährt er nämlich auch aus. „Wir haben das in einer Sitzung so vereinbart“, sagt er. Vom Bauhofmitarbeiter bis zum Vizebürgermeister – alle stehen bereit.

„Wir haben das Go-Mobil für Bringdienste eingeschaltet“, so die Albecker Bürgermeisterin Anne Zarre. Man habe Essen auf Rädern, aber die Gemeinde zahlt die Bringdienste des Go-Mobils zusätzlich. Martin Müller hilft mit seiner evangelischen Gemeinde durch die Krise © GEBENETER

Die Pfarre Waiern hilft Kinderbetreuung und persönliche Gespräche. Die Evangelische Pfarre Waiern bietet Kinderbetreuung an, allerdings nur in kleiner Gruppengröße – für Eltern, die in Betreuungsnotstand kommen. Und man kümmert sich in Telefongesprächen um Mitglieder der evangelischen Gemeinde. Pfarrer Martin Müller: „Wir rufen einfach an und fragen nach ihrem Ergehen und ob sie Hilfe benötigen.“ In der Bezirksstadt Feldkirchen ist das Gemeindeamt für den Parteienverkehr geschlossen, aber: „Wir haben gleich zu Beginn der Krise nach Freiwilligen gesucht“, sagt Bürgermeister Martin Treffner. „Es gibt einige, die sich gemeldet haben“. Wer Hilfe benötigt, kann sich unter der Telefonnummer (0 42 76) 25 11 melden. Außerdem hat sich die Facebookgruppe "Corona Feldkirchen. Gemeinsam gegen Corona" gebildet, deren Mitglieder auch helfen wollen.

Weitere Gemeinden, Info, Aufruf Glanegg. Gemeindemitarbeiter stellen für jene, die sich selbst nicht versorgen können, Medikamente und Lebensmittel zu.

Ossiach. Gemeindeamt ist für Parteienverkehr zu. Wer Hilfe braucht, kann sich telefonisch melden. Landjugend Gnesau. Unter der Telefonnummer 0676-958 99 68 kann man sich melden für Einkaufsdienste. Aufruf für Hilfsaktion. Damit sich Hilfesuchende und Helfer finden, schicken Sie uns Ihre Initiative oder Ihr Angebot an die E-Mail-Adresse: wirstehenzusammen@kleinezeitung.at