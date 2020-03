Wegen der Corona-Krise sagen die Veranstalter die "Autofreien Tage" am Wörthersee und am Ossiacher See ab.

(Archivfoto) © Traussnig

Am Mittwoch hat das "Kärnten radelt"-Team bekannt gegeben, dass die "Autofreien Tage" am Ossiacher See und am Wörthersee heuer nicht wie geplant stattfinden können. "Leider trifft die Corona-Krise uns alle. Da die weitere Entwicklung im Moment nicht absehbar ist, haben wir uns dazu entschlossen, unsere beiden Veranstaltungen auf noch unbestimmte Zeit zu verschieben", heißt es vonseiten des Veranstalters. Am Wörthersee hätte die Veranstaltung heuer am 26. April über die Bühne gehen sollen, am Ossiacher See am 3. Mai.