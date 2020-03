In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

In Treffen werden Suchtkranke behandelt © Weichselbraun

Wie in der Landesregierung am Dienstag beschlossen wurde, wird im Raum Villach ein neues Notquartier für Corona-Patienten zur Verfügung gestellt. Im Krankenhaus de La Tour in Treffen werden 54 Betten für Personen mit leichten Krankheitsverläufen freigemacht. "Es wird laufend auf allen Ebenen nachgeschärft", sagt Gesundheitsreferentin Beate Prettner. Von der Ärztekammer respektive der ÖGK Landesstelle Kärnten erwartet sich Prettner eine Übersicht über alle niedergelassenen Ordinationen: „Wir müssen Klarheit haben, welche Ärzte in welchem Ausmaß für ihre Patienten zur Verfügung stehen“, sagt Prettner. Primarius Rudolf Likar wurde zum Koordinator für den gesamten Intensivbereich in Kärnten bestellt.