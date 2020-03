In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Nicht nur Rettungseinsätze erfolgen jetzt begleitet von besonderen Schutzmaßnahmen © Helmuth Weichselbraun

"Das Leben ist ein Geben und ein Nehmen“, sagt Peter Ladstätter, Leiter der Bergrettung Osttirol, bei der, wie bei vielen anderen Organisationen, bei denen Freiwillige ehrenamtlich Unglaubliches leisten, das Geben deutlich im Vordergrund ist. Jetzt, in Zeiten der Bedrohung durch das Coronavirus sind diese Helden des Alltags unter verschärften Bedingungen im Einsatz.

„Uns betrifft es gar nicht so sehr“, sagt Peter Ladstätter, „aber für Notfälle liegt in der Bezirksstelle Lienz des Roten Kreuzes eine spezielle Schutzausrüstung für uns bereit.“