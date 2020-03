Wegen Corona-Krise"Unsichere Lage": Auslands-Kärntner reisen aus den USA ab

Facebook

Wadlig (unten) und Gandorfer haben die USA wegen der Corona-Krise verlassen © AP Robert F. Bukaty, KK (2)

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus überschlagen sich auch in den USA die Ereignisse. Am Freitag hat Präsident Donald Trump den nationalen Notstand ausgerufen. Aktuell gilt auch ein Einreisestopp für Europäer. Mehr als 2900 Corona-Fälle wurden bisher laut Angaben der nationalen Gesundheitsbehörde bestätigt. Zahlreiche Österreicher, die in den USA leben oder arbeiten, haben wegen der aktuellen Entwicklungen noch in dieser Woche beinahe fluchtartig die Heimreise angetreten. Darunter ist auch die Kärntnerin Daniela Gandorfer. "Ich bin aufgrund beruflicher Verpflichtungen in den USA gewesen und habe mich wegen der Verschlimmerung der Lage weltweit entschieden, meinen Aufenthalt nicht zu verlängern. Sollte der schlimmste Fall eintreten, möchte ich mich, aus rechtlichen Gründen, in dem Staat, in dem ich Staatsbürgerin bin, aufhalten", schildert die 31-Jährige, die erst heuer ihr Doktorratsstudium an der Princeton University abgeschlossen hat. Im Moment ist sie bei ihren Eltern im Bezirk Feldkirchen untergekommen.