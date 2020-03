In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Im Feldkirchner Rathaus wird der Parteienverkehr weitgehend eingestellt © Helmuth Weichselbraun

Die Stadtgemeinde Feldkirchen hat auf die aktuellen Entwicklungen rund um Corona reagiert. So werden ab sofort die Sporthalle, Vereinsheim sowie Band-Proberäume gesperrt. Im Rathaus und in dessen ausgelagerten Betrieben wie Bestattung oder Bauhof reduziert man das Personal im Durchschnitt auf die Hälfte. „Persönlichen Parteienverkehr wird es nur mehr in Ausnahmefällen geben. Die Menschen werden angehalten, Amtsgeschäfte nach Möglichkeit telefonisch oder per E-Mail durchzuführen“, sagt der Feldkirchner Bürgermeister Martin Treffner.