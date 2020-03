In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Margot Stern-Isak ist sicher, die Schulschließung gut zu bewältigen. © SCHUSSER

Freitagvormittag: Am Sportplatz der Volksschule Feldkirchen wird gerannt und gehüpft, die Kinder sind mit ihren Lehrern draußen, um Frischluft zu schnappen. In der kommenden Woche werden die Schüler mit ihren Lehrern hauptsächlich digitalen Kontakt haben. Die Schule wird, wie alle anderen, geschlossen. Nur Kinder, bei denen es absolut nicht möglich ist, andere Betreuung zu finden, dürfen dann in die Schule. "Aber das sind keine Ferien. Nicht für die Kinder und auch nicht für die Eltern", betont Direktorin Margot Stern-Isak, was die Zeit der Schließung angeht.