Ab Montag, 16. März, hat unser Büro am Unteren Platz in St. Veit geschlossen.

Aufgrund der Corona-Situation werden auch die Regionalbüros der Kleinen Zeitung, wie jenes am Unteren Platz in St. Veit, von Montag bis Freitag nur mehr telefonisch in der Zeit von 8 bis 12 Uhr erreichbar sein. Diese Maßnahme beginnt bereits am Montag, 16. März 2020.

Sie erreichen uns telefonisch unter (0 42 12) 30 883 oder per E-Mail unter st.veit@kleinezeitung.at sowie feldkirchen@kleinezeitung.at.

Unseren Abo-Service erreichen Sie unter (0 46 3) 58 00 100.

Wir danken für Ihr Verständnis!