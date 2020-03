In der Nacht auf Freitag brach auf dem Balkon eines Einfamilienhauses in der Gemeinde Steindorf ein Brand aus. Eine Pflegerin brachte das betagte Besitzerehepaar ins Freie.

100 Feuerwehrleute löschten den Brand © FF Bodensdorf

Das hätte viel schlimmer ausgehen können. Am Freitag gegen 3.30 Uhr in der Nacht brach auf dem Balkon eines Einfamilienhauses in der Gemeinde Steindorf aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus. Zum Glück wurde das Feuer von einer anwesenden Pflegerin rechtzeitig bemerkt. Sie brachte die Bewohner des Hauses, einen 84-jährigen Mann und seine 86-jährige Frau ins Freie. Nach Angaben der Polizei wurden keine Personen verletzt.