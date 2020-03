Am Donnerstag machten das Krankenhaus Waiern und die Seniorenheime für Besucher dicht, um Patienten zu schützen.

Primaria Gabriela Andre-Tschinkel und Arnold Maier setzen nun strenge Maßnahmen © WEICHSELBRAUN

Im Eingangsbereich des Krankenhauses Waiern ist es still am Donnerstag, Schilder informieren über nötige Maßnahmen zum Schutz vor der Ausbreitung des Corona-Virus, eine Händedesinfektion in Sichtweite bietet eine Gelegenheit dazu.