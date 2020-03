Facebook

Schulklassen ohne Kinder - das könnte bald Realität werden © APA/SCHNEIDER (Sujetfoto)

Mit der Universität Klagenfurt und den Fachhochschulen (FH) in Kärnten werden ab Mittwoch zentrale Bildungseinrichtungen bis auf Weiteres geschlossen bleiben. An der Pädagogische Hochschule (PH) stellt man auf virtuelle Lehre um. Damit kommen die Hochschulen der offiziellen Anordnung der Regierung, wonach der Betrieb spätestens ab kommenden Montag einzustellen ist, zuvor. Sowohl an der Universität als auch an der FH will man den Studierenden via E-Learning in dieser Ausnahmesituation bestmöglichen Zugang zu Kursen und Unterlagen bieten. Lehrende werden die Studenten per Mail über die weiteren Abläufe informieren. Prüfungen sollen weiterhin stattfinden.