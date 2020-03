Facebook

Das Kreuz im Krankenzimmer symbolisiert Hoffnung sowie Erlösung. © OFC Pictures - stock.adobe.com

Seit bekannt wurde, dass das Wiener Krankenhaus Nord komplett aufs Aufhängen von Kreuzen in den Zimmern verzichtet, um Menschen anderer Konfessionen nicht zu diskriminieren, ist in der Öffentlichkeit eine Diskussion entbrannt.

Aber nicht nur in Wien, auch in Kärnten ist man hellhörig geworden: So kritisiert ein Patient im Landeskrankenhaus Villach, dass im Neubau der Abteilung B keine Kreuze angebracht wurden: „Müssen wir uns als christliches Land anderen Religionen beugen?“, fragt der Villacher.