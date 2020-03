Corona: Auswirkungen auf Feldkirchen Feuerwehr Zweikirchen übt jetzt virtuell, noch kein Corona-Fall im Bezirk

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

FF Zweikirchen übt virtuell, dabei werden sie auch vom Ausbildungstool des ÖBFV versorgt © KK/FF Zweikirchen

Freitag: 8.47 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Zweikirchen übt jetzt virtuell. "Aufgrund der aktuellen Situation haben wir unseren Übungsbetrieb ins Internet verlegt. Zwölf verschiedene Themen sollen laut Übungsplan im heurigen Jahr durchgenommen werden. Im April ist Wald-, Wiesen- und Flurbrand das Thema", so Ausbildungsbeaufragter Raffael Kalt. Und das Ganze verläuft so: der Gruppenkommandant stellt den Kameraden ein Szenario zusammen, schickt es per Mail. "Sollten Fragen auftauchen, klären wir diese per Mail oder Telefon. Es ist für uns komplettes Neuland und ungewohnt, dass wir nicht praktisch üben können. Sobald dies wieder möglich ist, setzen wir das Gelernte wieder in die Praxis um", so Kalt.