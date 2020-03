Jägerbataillon 25 100 Soldaten üben den "Häuserkampf" im St. Veiter Stadtgebiet

Facebook

Geübt wird auch der "Häuserkampf" © Markus Traussnig

Ein lauter Knall, drei Soldaten stehen hinter einem Dachlattengitter mit Waffen in der Hand. "Angriffsziel nehmen", so das Kommando. Es gilt ein illegales Ausbildungs- und Waffenlager in St. Veit in Besitz zu nehmen. Etwas weiter entfernt, in der Grillparzerstraße, kommt es zum "Häuserkampf". Im Hintergrund sind Kinderstimmen aus der Betreuungseinrichtung zu hören, während sich die Soldaten Zugang über das Fenster ins Gebäude verschaffen. So die Szenarien jener Übung, die zum ersten Mal in Kärnten durchgeführt wird.