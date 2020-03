Facebook

Neben Sozialarbeiterinnen gibt es eine psychosoziale, psychologische und ärztliche Beratung © Helmuth Weichselbraun

Sie läuft an, es braucht aber noch Zeit. So beschreibt Gerald Kattnig, ärztlicher Leiter bei "Roots", den Start der neuen Drogenberatungsstelle in Feldkirchen. Vor fünf Monaten wurde offiziell verkündet, dass sich diese in der 10.-Oktober-Straße in einer ehemaligen Wohnung befindet. Die Standortsuche erwies sich als schwierig, Vermieter sprangen in der Endphase ab. Mit dem privaten Eigentümer des jetzigen Standortes konnte schlussendlich eine Einigung erzielt werden. Die Mieter im Haus wurden vorab informiert. "Es gab bisher keine Probleme, ich habe nichts Negatives gehört", so Bürgermeister Martin Treffner.