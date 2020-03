Mehrheitsbeschluss Wegen "interner Streitereien": BZÖ Feldkirchen ist Geschichte

Die Ortsgruppe des BZÖ in Feldkirchen beschloss die Auflösung. Das gab dessen Stadtparteiobmann Stefan Schlitzer am Montag bekannt.

Zumindest das jetzige Feldkirchner BZÖ-Team tritt nicht zu den Gemeinderatswahlen an © SCHUSSER

Mit der Begründung "interne Streitereien" gibt Stadtparteiobmann Stefan Schlitzer die Ursache für die Auflösung an. "Man habe sich in der Partei nicht mehr wohlgefühlt", so Schlitzer, der Montagvormittag die BZÖ-Landesleitung von diesem Schritt informierte. Außerdem passe die politische Ausrichtung nicht mehr zusammen. "Der rechte Weg ist nicht unserer. Wir sind wirtschaftlich orientiert, die sind rechts außen."