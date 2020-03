Mittelkärnten Corona-Konferenz mit Vertretern aus allen Gemeinden

Am Freitag informierte die Bezirkshauptmannschaft über den Coronavirus. Verdachtsfall hat sich nicht bestätigt. Auch in Feldkirchen gab es mehrere Verdachtsfälle, bestätigt hat sich bisher keiner.

Am Freitag fand eine Corona-Konferenz in St. Veit statt © KK/FF St. Veit

Am Donnerstag wurde bekannt, dass sich eine 28-jährige Unterkärntnerin mit dem Corona-Virus infizierte. Im Bezirk St. Veit gab es vergangenes Wochenende einen Verdachtsfall: "Es betraf zwei Kinder, ein Volksschul- und ein Kindergartenkind. Der Krisenstab, alles war vorbereitet. Am Sonntag konnten wir aber Entwarnung geben", so Katastrophenschutz-Referent Horst Maier.