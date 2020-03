Kleine Zeitung +

Bombenopfer Theo Kelz "Wieder Hände zu haben, war mein Lebenstraum"

Der ehemalige Polizist Theo Kelz (66) verlor 1994 bei einer Bombenexplosion in Klagenfurt seine zwei Hände: 2000 wurden ihm an der Universitäts-Klinik in Innsbruck wieder zwei Hände transplantiert. Der Feldkirchner Polizist erinnert sich zurück.