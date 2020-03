Der Ossiacher See hat kärntenweit den höchsten Kormoran-Bestand. Die Fischer sind verzweifelt, schließlich "erleichtern" die Zugvögel den See um rund 2000 Kilogramm Fisch pro Monat. Mitte März ist ein runder Tisch geplant.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bäume sind die Schlafplätze für die Kormorane © KK/Rudolf Mann, BirdLife Kärnten

Die Fischer sind verzweifelt, fürchten um den Fischbestand am Ossiacher See. "Der Kormoran ist eine Plage, eine Bedrohung für die Nachhaltigkeit", sagt Jürgen Rauter, Obmann der Fischergemeinschaft Zander am Ossiacher See.