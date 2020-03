Weitensfeld Nebengebäude in Brand: Hühner konnten gerettet werden

Fünf Feuerwehren rückten am Mittwochnachmittag nach Zweinitz aus. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Fünf Feuerwehren standen im Einsatz © KK/FF

Fünf Feuerwehren wurden am Mittwoch um 13.50 Uhr zu einem Brandeinsatz nach Zweinitz, Gemeinde Weitensfeld, alarmiert. "Ein Nebengebäude, eine Werkstätte, geriet in Brand", so Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf den nahegelegenen Hühnerstall und das Wohngebäude verhindert werden.