Nostalgie-Skitag auf der Hochrindl"Bretter" und Gewand sind alt, die Stimmung bestens

Wer historisch auf der Piste steht, der fährt gratis © SHL FOTOBOX/KK

Wer den Hang zum Aufbewahren hat, der hat die Nase vorn, wenn er Skispaß der besonderen Art haben will. Beim Nostalgie-Skitag auf der Hochrindl am Samstag, dem 7. März, ist jeder eingeladen, in alter Kleidung und mit alten Skiern seinem Lieblingssport zu frönen. "Komm im originellen Outfit von damals", lautet die Aufforderung der Veranstalter an die Skigäste an diesem Tag. Wer nichts mehr findet, ein wenig schauen, was da so daherkommt, ist bestimmt ebenso lustig. Das Zuckerl für alle, die mit historischer Ausrüstung kommen: Skifahren ist dafür gratis.