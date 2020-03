Facebook

Seeblick ist im Wohnbau Gold wert © Markus Traussnig

Was hat ein Einheimischer am See zu suchen? Er geht ins Strandbad. Mehr, etwa Wohnen, ist da nicht mehr drin. Was am Wörthersee seit Jahrzehnten üblich ist, geht nun etwa am Ossiacher See weiter. Sündteurer Wohnraum wird für Menschen der Mittelklasse unerschwinglich und birgt die Gefahr hoher Preissteigerungen auch bei anderen Immobilien. Jene, die dort wohnen, haben meistens das Glück, seit Generationen über Grundbesitz zu verfügen, als Seegrund noch wenig geliebtes "Sumpfgebiet" war. Heute stampft man Zweitwohnsitze in baulich extrem schwieriges Gebiet, denn gezahlt werden Unmengen für Wohnungen mit Seelage. Meist von künftigen Eigentümern, die selten da sind. Das nennt man dann "Kalte Betten", die noch keiner Seegemeinde wirkliche Einwohnerzahlen brachten. Die wiederum aber der Erhaltung der Infrastruktur - von der Schule bis zum Arbeitsplatz - wesentlich dienlicher wären.