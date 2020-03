Nach Unstimmigkeiten in den Vorjahren ließ sich jetzt wieder ein Termin für die beliebte Veranstaltung finden. Der 3. Mai wird am Ossiacher See heuer autofrei.

15.000 Biker nahmen bisher im Schnitt am Autofreien Tag teil © Markus Traussnig

Eine der beliebtesten Veranstaltungen am Ossiacher See wird 2020 nach zweijähriger Pause wieder stattfinden: der Autofreie Tag am Ossiacher See. Uneinigkeit in der Planung und bei der Terminfindung brachten das nachhaltige Event in den Jahren 2018 und 2019 nach 14 Jahren zu Fall.