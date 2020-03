Kärntner Schaltjahrkinder „Wir wollen trotzdem jedes Jahr feiern“

Acht junge Kärntner sind am Schalttag auf die Welt gekommen. Große Pläne für den nächsten Geburtstag gibt es schon heute.

Die kleine Lea (hier mit Bruder Lukas) ist eines von acht Schaltjahrkindern in Kärnten © KLZ/Traussnig

Wunschtermin war der 29. Februar für die Eltern des kleinen Robin auf keinen Fall. Der Nachwuchs hat sich am Ende dann aber doch zu viel Zeit gelassen und den Geburtstermin acht Tage zuvor einfach verstreichen lassen. „Wir haben dann am 28. die Geburt eingeleitet“, erzählen die Eltern Anna Voets und René Galli aus Fresach. Doch auch davon ließ sich Robin nur wenig beeindrucken und erblickte mit seinen 3490 Gramm und 53 Zentimetern um 1.14 Uhr dann doch erst am Schalttag das Licht der Welt. „Wir feiern jetzt aber trotzdem jedes Jahr und alle vier Jahre eine ganz große Party“, erzählen die Eltern. Die dreijährige Schwester Sophie hat dafür ebenfalls grünes Licht gegeben.