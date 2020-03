Die Herzogstadt St. Veit steht am Dienstag im Zeichen des Frauentages. Das Motto diesmal ist „Sei selbst und bewusst“.

Andrea Latritsch-Karlbauer bietet einen interaktiven, humorvollen Vortrag © R. Latritsch

Die St. Veiter Blumenhalle steht am Dienstag im Zeichen des diesjährigen Frauentages. Das Motto lautet „Sei selbst und bewusst“. Der Internationale Tag der Frau findet jährlich am 8. März statt.

„Der Frauentag ist Anlass, Errungenschaften zu feiern und Forderungen aufzuzeigen“, heißt es dazu in einer Presseinformation des Landes Kärnten. Der Abend beginnt mit einem Cocktailempfang um 18 Uhr. „Jeder, der kommen möchte, ist herzlich eingeladen“, heißt es dazu aus dem Frauenreferat. Es wird jedoch um Anmeldung gebeten.