Kaffee und Krapfen Feldkirchner Kinder halfen beim Spenden

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Leiterin Daniela Rindler (links) und Alexandra Wagner von der Caritas Kärnten verteilten mit vielen kleinen Faschingsnarren Krapfen der Bäckerei Schieder in Feldkirchen © Caritas

Zu Kaffee und Krapfen laden und um eine Spende bitten: Helfen kann so einfach sein. Mit einem „Coffee to help“ unterstützten Antoniuskindergarten, KITA und Hort in Feldkirchen die Kinderkampagne der Caritas Kärnten. Zu Beginn des Jahres sammelt die Caritas traditionell für Kinder in den ärmsten Ländern Europas. Heuer haben landauf, landab Pfarren und Caritas-Kindergärten unter dem Motto „Faschingskrapfen für Kinder in Not“ einen „Coffee to help“ veranstaltet und Krapfen verteilt. Die verkleideten Kindergartenkinder und Pfarrmitglieder schenkten Kaffee aus und baten um Spenden für Kinder in Syrien und im Kosovo. 900 Krapfen wurden für diese Aktion kärntenweit von Bäckereien und lokalen Firmen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Auch im Bezirk Feldkirchen machte man eifrig mit. 120 Faschingskrapfen stellte die Bäckerei Schieder für den Antoniuskindergarten, die KITA und den Hort der Caritas in Feldkirchen zur Verfügung. Die verkleideten Faschingsnärrinnen und -narren hatten eine große Freude beim Kaffeeausschank und bei der Verteilung der Krapfen an Eltern und Pädagogen.

Infos. Jeder kann mitmachen, Informationen unter www.caritas-kaernten.at/coffee-to-help