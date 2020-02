Im Amthof geht Ende März die siebente Carinthian-X-Break über die Bühne. Heuer mit Auftakt am Hauptplatz und Graffiti-Workshop.

X-Break in Feldkirchen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Tänzer sorgen für besondere Einlagen im Amthof © PRIVAT

Ende März findet zum mittlerweile siebenten Mal die Breakdance-Veranstaltung Carinthian-X-Break im Amthof Feldkirchen statt – es ist die größte Tanzveranstaltung ihrer Art in ganz Kärnten. Tänzer aus ganz Europa kommen auch heuer wieder angereist, um sich in verschiedenen Wettbewerben, den sogenannten „Battles“ zu beweisen. Natürlich werden neben den Wettkämpfen auch wieder Tanz-Workshops angeboten. Heuer wird es auch erstmals als Auftakt der Veranstaltung am Hauptplatz Feldkirchen eine Darbietung der Tänzer geben.