In Mittelkärnten am Markt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Walter Willmann auf seinem Hof hoch über dem Tal © KK/NOCKFLEISCH

In extremer Hanglage – in Winkl ob Ebene Reichenau – befindet sich der Hof der Familie Willmann vulgo Maurer. Dort hat man sich auf Rindfleisch spezialisiert. Walter Willmann führt den Hof in vierter Generation, im Oktober 2014 hat er den Betrieb von seinen Eltern übernommen. Sie unterstützen ihren Sohn im Alltag nach wie vor tatkräftig, ebenso wie dessen Lebensgefährtin. Um 5.30 Uhr geht es das erste Mal in den Stall zum Füttern. Der Bezug zu seinen Tieren ist Willmann dabei besonders wichtig. „Da wir nicht allzu viele Tiere haben, haben wir noch einen Draht zu unseren Rindern“, erklärt der Jungbauer.