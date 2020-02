Facebook

Peter Kaiser © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Vor Schülern der Ganztagesschule in Feldkirchen präsentierte Landeshauptmann Peter Kaiser seine Rede zur 10-Jahres-Feier als Rap. "Nach solch tollen Aufführungen bin ich nicht in der Lage eine Rede im herkömmlichen Sinn zu halten. Ihr habt mich so toll animiert, ich werde jetzt zum ersten Mal in meinem Leben versuchen, eine Rede zu rappen", stimmte er sein junges Publikum ein.