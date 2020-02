25 Wagen und tausende Gäste beim großen Faschingsumzug samt Party am Hauptplatz. Der Kreativität waren bei Kostümen und Wagen keine Grenzen gesetzt.

Die Dachdeckerei Leopold fuhr mit ihrem Wagen in die Steinzeit © Manfred Schusser

Mit einem Gluck Gluck Olè, das aus tausenden Kehlen kam, ging am Dienstagnachmittag der diesjährige Fasching zu Ende. Die Feldkirchner Narren verabschiedeten sich aber nicht nur lautstark, sondern auch farbenfroh. 25 bunte Wagen und Fußgruppen bildeten den großen Faschingsumzug.

Dieser startete um 14 Uhr am Zugbahnhof, angeführt wurde er, wie immer, von einer Abordnung des Feldkirchner Faschingsklubs. Pressesprecher und Organisator Peter Michael Kowal zeigte sich zufrieden mit dem Ablauf des Zuges. Aber nicht nur er, sondern auch Anton Dabernig. Der langjährige Organisator, der sich mittlerweile in die „Faschingspension“ verabschiedet hat, hatte als Zuschauer einen ganz anderen Blick auf das Spektakel. Mit einem eigenen Wagen war auch die Stadtgemeinde vertreten – allen voran Bürgermeister Martin Treffner und Stadtamtsdirektorin Silvia Schwarz. Sie alle waren als Indianer verkleidet und auf einem Wagen mit dem Namen „Ranch Rathaus“ unterwegs.