Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

23 Prozent aller 15-jährigen Schüler haben Mobbing erlebt. © pressmaster

"In jeder Schule sitzen junge Menschen, die massiv an Seele und Körper mit nachhaltigen Folgen verletzt werden“, sagt Günther Ebenschweiger, Präsident des Vereins Österreichisches Zentrum für Kriminalprävention mit Sitz in Graz. Der pensionierte Polizeibeamte und Mobbingexperte mit fundierten Ausbildungen hat in den vergangenen drei Jahren Workshops in über 40 Schulen abgehalten. Er kommt zu dem ernüchternden Ergebnis: „In jeder Klasse gibt es mindestens ein Opfer.“

Ständig die Schultasche verstecken, auslachen, bloßstellen oder Lügen verbreiten, all das ist Mobbing. Christian Pöschl