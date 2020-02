Feldkirchen 13-Jähriger hantierte mit Böller und erlitt schwere Verletzungen

Großeinsatz am Faschingsdienstag in Feldkirchen. Böller explodierte im Haus, 13-Jähriger wurde ins Krankenhaus geflogen.

Einsatz in Feldkirchen © KLZ/Steimmetz

Dramatischer Zwischenfall am Nachmittag des Faschingsdienstags in Feldkirchen. "Ein 13-Jähriger hantierte in einem Haus in Waiern mit einem Böller. Dieser ist explodiert", sagt Polizist Johannes Wurzer von der Polizeiinspektion Feldkirchen. Mit schweren Handverletzungen wurde der Bursche mit dem Hubschrauber RK 1 ins Krankenhaus nach Klagenfurt geflogen.