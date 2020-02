Facebook

Organisator Oliver Radl (Mitte, mit Gattin Johanna Radl) konnten beim Kinderfasching zahlreiche kleine Narren begrüßen © Privat

Könige, Burgfräulein, Ritter und Co. bevölkerten am Sonntagnachmittag das Liebenfelser Ortszentrum. Unter dem Motto „Im Mittelalter“ fand dort der traditionelle Kinderfasching statt. Organisiert wurde dieser, wie auch in der Vergangenheit, vom GSC Liebenfels – Sektion Tennis (Obmann Oliver Radl). Der Umzug durch Liebenfels wurde wie immer vom Musikverein Glantal-Liebenfels (Obmann Hermann Posarnig, Kapellmeister Günter Prossegger) angeführt, danach wurde im Kulturhaus gefeiert. Für Stimmung sorgte „DJ Niki“ (Niki Vavpic).

Beim Kinderfasching gesehen wurden die „Bimbulli“-Geschäftsführerin Brigitte Eberhard, der Liebenfelser Bürgermeister, Nationalratsabgeordneter Klaus Köchl, Gemeindevorständin Johanna Radl und Gemeinderat Harry Wipperfürth.