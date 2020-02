Brauchtum In Steuerberg war wieder der Bär los

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der „Bär“ Hannes Stich musste aus seiner Hütte flüchten, der Frühling hatte gewonnen © Privat

Und am Ende musste Hannes Stich, Angestellter sowie Fußballtorhüter in Ebene Reichenau und Eishockeyspieler beim HC Köttern, als Bär verkleidet die brennende Hütte verlassen. Damit hat am Sonntag beim Bärentreiben in Steuerberg, das nur alle fünf Jahre stattfindet, der Frühling über den Winter gesiegt. Schon als Volksschüler war Stich beim Bärentreiben dabei. Da spielte er einen der vielen Hunde, die den Bär im Wald aufstöbern und vor sich hertreiben.

Organisator Sepp Rainer konnte sich über tausende Besucher freuen, die nach Steuerberg gekommen waren. 220 Laiendarsteller haben den Ort in eine bunte Faschingsarena verwandelt. Der Festzug startete um 13 Uhr am Sportplatz, dann ging es Richtung Dorfplatz. „Mit dem närrischen Treiben und der Jagd nach den Bären wurde das Winteraustreiben und Frühlingserwachen in vielen Facetten gebührend gefeiert“, so Rainer, der als Obmann des Kulturvereines Steuerberg-Wachsenberg aktiv ist.

Beim traditionellen Faschingsbrauchtum gesehen wurden unter anderen auch Landeshauptmann Peter Kaiser, Silvia Häusl-Benz, Bürgermeisterin der Gemeinde Pörtschach, der Steuerberger Gemeindechef Karl Petritz und Peter Fercher, Landesobmann des Kärntner Bildungswerkes.